Scooby Doo | SODO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Scooby Doo Hızlı Proje Tanıtımı
Scooby Doo (SODO) - Ethereum blok zincirine dayalı bir meme tokenidir, ancak gelecekte çok daha fazlasını duyuracağız. (Sürpriz borsalarda listelenme, kendi DEX lansmanı, blok zinciri oyun platformu lansmanı ve çok daha fazlası) sizi bekliyor.Scooby Doo geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSODO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSODO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000,000,000