SODI | SODI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SODI Hızlı Proje Tanıtımı
Sodi, Solana'daki ilk telif hakkı yazıt protokolüdür. V1 versiyonu yazıtların dağıtımını ve basımını desteklerken, V2 versiyonu otomatik likidite ekleme ve LP yok etme özelliklerini sunmaktadır. Gelecekte Sodi, yazıtların uygulama senaryolarını geliştirmek ve değerlerini en üst düzeye çıkarmak için yazıtları birleştirme ve bölme gibi çeşitli oyun türlerinde yaygınlaşacaktır.SODI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSODI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz210,000,000