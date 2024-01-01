SODI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Sodi, Solana'daki ilk telif hakkı yazıt protokolüdür. V1 versiyonu yazıtların dağıtımını ve basımını desteklerken, V2 versiyonu otomatik likidite ekleme ve LP yok etme özelliklerini sunmaktadır. Gelecekte Sodi, yazıtların uygulama senaryolarını geliştirmek ve değerlerini en üst düzeye çıkarmak için yazıtları birleştirme ve bölme gibi çeşitli oyun türlerinde yaygınlaşacaktır.