Socrates geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Socrates, Social-Fi ve Game-Fi'yi birleştiren bir web3 uygulamasıdır. "Standart cevapları olmayan çoktan seçmeli sorular" temel konseptine dayandığı ve düşünme ile tartışma ruhunu somutlaştırdığı için "Socrates" olarak adlandırılmıştır.