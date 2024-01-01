Socrates | SOC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Socrates Hızlı Proje Tanıtımı
Socrates, Social-Fi ve Game-Fi'yi birleştiren bir web3 uygulamasıdır. "Standart cevapları olmayan çoktan seçmeli sorular" temel konseptine dayandığı ve düşünme ile tartışma ruhunu somutlaştırdığı için "Socrates" olarak adlandırılmıştır.Socrates geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SOC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSOC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSOC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000