Solabrador | SOBER Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Solabrador Hızlı Proje Tanıtımı
$SOBER token, Solana Blok Zinciri üstünde çalışan ve toplum tarafından yönetilen bir memecoindir. Ethereum tabanlı memecoinlerin çağı azalırken, Solana memecoinleri için yeni bir çağ başlıyor. Gelişen her ekosistem, güçlü bir toplum projesi ve büyüleyici bir memecoin gerektirir. Ethereum'un düşüşü ve Solana'nın yükselişiyle birlikte, güçlü bir memecoin projesine olan talep hiç olmadığı kadar artmıştır.Solabrador geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SOBER Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSOBER
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSOBER
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz999,998,098.12