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$SOBER token, Solana Blok Zinciri üstünde çalışan ve toplum tarafından yönetilen bir memecoindir. Ethereum tabanlı memecoinlerin çağı azalırken, Solana memecoinleri için yeni bir çağ başlıyor. Gelişen her ekosistem, güçlü bir toplum projesi ve büyüleyici bir memecoin gerektirir. Ethereum'un düşüşü ve Solana'nın yükselişiyle birlikte, güçlü bir memecoin projesine olan talep hiç olmadığı kadar artmıştır.