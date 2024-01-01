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SoBit Bridge, BRC-20 tokenlerini Solana ağına sorunsuz bir şekilde köprülemek için tasarlanmış, blok zinciri alanında öncü bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. Bu yenilikçi protokol yalnızca tokenlerin transferini kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda geniş Solana ekosistemi içinde BRC-20 tokenlerinin likiditesini ve faydasını da önemli ölçüde artırmaktadır.