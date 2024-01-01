SoBit Bridge | SOBB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SoBit Bridge Hızlı Proje Tanıtımı
SoBit Bridge, BRC-20 tokenlerini Solana ağına sorunsuz bir şekilde köprülemek için tasarlanmış, blok zinciri alanında öncü bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. Bu yenilikçi protokol yalnızca tokenlerin transferini kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda geniş Solana ekosistemi içinde BRC-20 tokenlerinin likiditesini ve faydasını da önemli ölçüde artırmaktadır.SoBit Bridge geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SOBB Token MEXC'de
MEXC Borsası, SoBit Bridge (SOBB) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SOBB
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SoBit Bridge satın almak veya MEXC SOBB ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için SoBit Bridge tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SOBB vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSOBB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSOBB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000