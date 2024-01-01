SNSY | SNSY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SNSY Hızlı Proje Tanıtımı
Sensay, dijital çağda herkese sınırsız potansiyel sunan gerçekçi AI Dijital Kopyalar yaratır. Bu zincir üstü doğrulanmış otonom Dijital Kopyalar, kullanıcıların mülkiyetlerini ellerinde tutmalarını ve bu güçlü teknolojiden para kazanmalarını sağlamaktadır. Demans hastaları ve aileleri için replikalarla başlayan teknoloji, anında bir sosyal etki yaratmaktadır. Bunun da ötesinde, bu dijital ikizlerin kullanım alanları sonsuzdur.SNSY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSNSY
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSNSY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000