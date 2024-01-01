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Sensay, dijital çağda herkese sınırsız potansiyel sunan gerçekçi AI Dijital Kopyalar yaratır. Bu zincir üstü doğrulanmış otonom Dijital Kopyalar, kullanıcıların mülkiyetlerini ellerinde tutmalarını ve bu güçlü teknolojiden para kazanmalarını sağlamaktadır. Demans hastaları ve aileleri için replikalarla başlayan teknoloji, anında bir sosyal etki yaratmaktadır. Bunun da ötesinde, bu dijital ikizlerin kullanım alanları sonsuzdur.