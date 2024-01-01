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SNPIT (Snap-it), fotoğraf çekmek için kamera NFT'lerini kullanabileceğiniz, bir fotoğraf veritabanı ağı oluşturabileceğiniz ve ödül kazanmak için savaşlara katılabileceğiniz bir P2E GameFi/DePIN projesidir.