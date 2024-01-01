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SNPT | SNPT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

SNPT Hızlı Proje Tanıtımı

SNPIT (Snap-it), fotoğraf çekmek için kamera NFT'lerini kullanabileceğiniz, bir fotoğraf veritabanı ağı oluşturabileceğiniz ve ödül kazanmak için savaşlara katılabileceğiniz bir P2E GameFi/DePIN projesidir.
SNPT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SNPT Token MEXC'de

MEXC Borsası, SNPT (SNPT) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SNPT alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SNPT satın almak veya MEXC SNPT ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSNPT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuVarlık yatırılamıyor
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz896,000,000
SNPT Fiyat HesaplayıcıSNPT Satın Alma

Al-Sat

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