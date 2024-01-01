SNPT | SNPT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SNPT Hızlı Proje Tanıtımı
SNPIT (Snap-it), fotoğraf çekmek için kamera NFT'lerini kullanabileceğiniz, bir fotoğraf veritabanı ağı oluşturabileceğiniz ve ödül kazanmak için savaşlara katılabileceğiniz bir P2E GameFi/DePIN projesidir.SNPT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSNPT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuVarlık yatırılamıyor
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz896,000,000