Spain National Fan | SNFT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Spain National Fan Hızlı Proje Tanıtımı
İspanya Milli Futbol Takımı Fan Tokeni (Spain National Fan Token), taraftar deneyimlerinde devrim yaratmak için tasarlanmıştır. İspanya Milli Futbol Takımı, Token ile taraftarlara özel anketlere ve etkinliklere katılma, dijital bir koleksiyon oluşturma, NFT satın alma, taraftar ödülleri, roller ve harika deneyimlerle bağlantılı oyunlara ve görev özelliklerine katılma fırsatı sunuyor.Spain National Fan geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSNFT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSNFT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000