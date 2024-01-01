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İspanya Milli Futbol Takımı Fan Tokeni (Spain National Fan Token), taraftar deneyimlerinde devrim yaratmak için tasarlanmıştır. İspanya Milli Futbol Takımı, Token ile taraftarlara özel anketlere ve etkinliklere katılma, dijital bir koleksiyon oluşturma, NFT satın alma, taraftar ödülleri, roller ve harika deneyimlerle bağlantılı oyunlara ve görev özelliklerine katılma fırsatı sunuyor.