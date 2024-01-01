Real Smurf Cat geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SMURFCAT (Shailushai olarak da bilinir), Ethereum'da başlatılan deflasyonist bir memecoindir. Kripto para birimi, orijinal olarak Nate Hallinan tarafından oluşturulan ve TikTok'ta popüler hale getirilen Smurf Cat internet meme'ine bir övgü olarak yaratıldı. Meme, görüntüdeki Smurf Cat'in photoshopsuz ve gerçek olduğu fikrinden yararlanıyor.