Real Smurf Cat | SMURFCAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Real Smurf Cat Hızlı Proje Tanıtımı
SMURFCAT (Shailushai olarak da bilinir), Ethereum'da başlatılan deflasyonist bir memecoindir. Kripto para birimi, orijinal olarak Nate Hallinan tarafından oluşturulan ve TikTok'ta popüler hale getirilen Smurf Cat internet meme'ine bir övgü olarak yaratıldı. Meme, görüntüdeki Smurf Cat'in photoshopsuz ve gerçek olduğu fikrinden yararlanıyor.Real Smurf Cat geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SMURFCAT Token MEXC'de
MEXC Borsası, Real Smurf Cat (SMURFCAT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SMURFCAT
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Real Smurf Cat satın almak veya MEXC SMURFCAT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Real Smurf Cat tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SMURFCAT vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSMURFCAT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSMURFCAT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000