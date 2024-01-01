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Swarm Markets, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının (RWA'lar) piyasaya sürülmesi ve alım satımı için dünyanın ilk düzenlenmiş DeFi platformudur. Swarm, bankalar ve hedge fonları gibi kurumsal yatırımcıların yanı sıra perakende yatırımcıların da kriptonun yanı sıra hisse senetleri ve tahviller gibi her türlü RWA'ya dayalı tokenleri alıp satmasını ve stake etmesini mümkün kılar.