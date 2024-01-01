Swarm Markets | SMT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Swarm Markets Hızlı Proje Tanıtımı
Swarm Markets, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının (RWA'lar) piyasaya sürülmesi ve alım satımı için dünyanın ilk düzenlenmiş DeFi platformudur. Swarm, bankalar ve hedge fonları gibi kurumsal yatırımcıların yanı sıra perakende yatırımcıların da kriptonun yanı sıra hisse senetleri ve tahviller gibi her türlü RWA'ya dayalı tokenleri alıp satmasını ve stake etmesini mümkün kılar.Swarm Markets geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SMT Token MEXC'de
MEXC Borsası, Swarm Markets (SMT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SMT
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Tokenin İngilizce adıSMT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSMT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz244,204,951