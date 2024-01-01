Smell Token | SML Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Smell Token Hızlı Proje Tanıtımı
Smell Token (SML), koku endüstrisinin dijital dönüşümüne katılmak için benzersiz bir tokendir. Token sahipleri, yenilikçi Smell Mafia platformunda çeşitli işletmelere ve oyunlara erişerek, dijital koku verileri aracılığıyla endüstri potansiyelini genişletir.Smell Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SML Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSML
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSML
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz12,000,000,000