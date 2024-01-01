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Smell Token (SML), koku endüstrisinin dijital dönüşümüne katılmak için benzersiz bir tokendir. Token sahipleri, yenilikçi Smell Mafia platformunda çeşitli işletmelere ve oyunlara erişerek, dijital koku verileri aracılığıyla endüstri potansiyelini genişletir.