HappyAI | SMILEAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HappyAI Hızlı Proje Tanıtımı
Bir meme coinden daha fazlasıdır. Zihinsel sağlığınız için kişisel yapay zeka arkadaşınızdır.HappyAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SMILEAI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSMILEAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSMILEAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000