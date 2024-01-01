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Smile AI, mutluluk ve kahkaha saçmak için gelişmiş yapay zeka ve blok zinciri teknolojisini kullanan benzersiz bir projedir. Amacımız oldukça açık: İnsanları gülümsetmek ve dijital çağda pozitifliği teşvik etmek.