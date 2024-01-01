Smile Coin | SMILE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Smile Coin Hızlı Proje Tanıtımı
Smile AI, mutluluk ve kahkaha saçmak için gelişmiş yapay zeka ve blok zinciri teknolojisini kullanan benzersiz bir projedir. Amacımız oldukça açık: İnsanları gülümsetmek ve dijital çağda pozitifliği teşvik etmek.Smile Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SMILE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSMILE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSMILE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz123,123,123,123,123