SMARS | SMARS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SMARS Hızlı Proje Tanıtımı
SafeMars Protokolü, topluluk tarafından yönetilen ve adil şekilde başlatılan bir DeFi Tokenidir. Her işlem sırasında Yansıma, LP Edinme ve Yakma olmak üzere üç işlev gerçekleşir.SMARS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SMARS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSMARS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSMARS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz400,000,000,000,000