SMARS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SafeMars Protokolü, topluluk tarafından yönetilen ve adil şekilde başlatılan bir DeFi Tokenidir. Her işlem sırasında Yansıma, LP Edinme ve Yakma olmak üzere üç işlev gerçekleşir.