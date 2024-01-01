Sui Launch Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AptosLaunch, Move ekosistemine her zaman birinci sınıf Launchpad çözümleri sağlamayı taahhüt etmiştir ve Aptos Space'teki başarımızla şimdi uzmanlığımızı, bağlantılarımızı ve deneyimimizi Sui Space'e taşıyoruz. SuiLaunch protokolü, aşağıdakileri sunan çığır açan fikir birliği yöntemleri ve mimarisi sağlama yeteneğine sahiptir: Düşük Maliyet, Çevre Dostu, Hızlı İşleme Alma, Yüksek Ölçeklenebilirlik, Güvenlik ve Şeffaflık.