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Sui Launch Token | SLT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Sui Launch Token Hızlı Proje Tanıtımı

AptosLaunch, Move ekosistemine her zaman birinci sınıf Launchpad çözümleri sağlamayı taahhüt etmiştir ve Aptos Space'teki başarımızla şimdi uzmanlığımızı, bağlantılarımızı ve deneyimimizi Sui Space'e taşıyoruz. SuiLaunch protokolü, aşağıdakileri sunan çığır açan fikir birliği yöntemleri ve mimarisi sağlama yeteneğine sahiptir: Düşük Maliyet, Çevre Dostu, Hızlı İşleme Alma, Yüksek Ölçeklenebilirlik, Güvenlik ve Şeffaflık.
Sui Launch Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SLT Token MEXC'de

MEXC Borsası, Sui Launch Token (SLT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SLT alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Sui Launch Token satın almak veya MEXC SLT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Sui Launch Token tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SLT vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSLT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSLT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,514,334,397.1
SLT Fiyat HesaplayıcıSui Launch Token Satın Alma

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