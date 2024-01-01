Sui Launch Token | SLT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Sui Launch Token Hızlı Proje Tanıtımı
AptosLaunch, Move ekosistemine her zaman birinci sınıf Launchpad çözümleri sağlamayı taahhüt etmiştir ve Aptos Space'teki başarımızla şimdi uzmanlığımızı, bağlantılarımızı ve deneyimimizi Sui Space'e taşıyoruz. SuiLaunch protokolü, aşağıdakileri sunan çığır açan fikir birliği yöntemleri ve mimarisi sağlama yeteneğine sahiptir: Düşük Maliyet, Çevre Dostu, Hızlı İşleme Alma, Yüksek Ölçeklenebilirlik, Güvenlik ve Şeffaflık.Sui Launch Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SLT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSLT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSLT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,514,334,397.1