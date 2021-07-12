Smooth Love Potion | SLP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Smooth Love Potion Hızlı Proje Tanıtımı
Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).Smooth Love Potion geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SLP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSLP
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSLP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-07-12
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz