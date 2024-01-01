Smart Layer Network | SLN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Smart Layer Network Hızlı Proje Tanıtımı
Smart Layer has created a new digital asset paradigm through its innovative token standard ERC-5169 & TokenScript. It introduces a token front-end that can transform token liquidity and utility.Smart Layer Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SLN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSLN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000