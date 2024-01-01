Shattered Legion | SLG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Shattered Legion Hızlı Proje Tanıtımı
The Land of Conquest, oynanabilir NFT karakterlerinin tokenini kazanmak veya NFT arazilerine sahip olarak gelir elde etmek için oynayabileceği çok oyunculu bir çevrimiçi gerçek zamanlı strateji oyunudur.Shattered Legion geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSLG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSLG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000