Shattered Legion geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

The Land of Conquest, oynanabilir NFT karakterlerinin tokenini kazanmak veya NFT arazilerine sahip olarak gelir elde etmek için oynayabileceği çok oyunculu bir çevrimiçi gerçek zamanlı strateji oyunudur.