SLERF | SLERF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SLERF Hızlı Proje Tanıtımı
SLERF, Solana Chain üzerinde yer alan bir meme coindir.SLERF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SLERF Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSLERF
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz