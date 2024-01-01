Skydrome | SKYDROME Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Skydrome Hızlı Proje Tanıtımı
Skydrome, Scroll blok zincirinde merkeziyetsiz bir borsa (DEX) ve likidite piyasasıdır. Kullanıcıların ve DAO'ların protokol ekosistemi içinde çeşitli işlemler gerçekleştirmesine olanak tanır.Skydrome geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SKYDROME Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSKYDROME
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSKYDROME
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000