Skydrome geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Skydrome, Scroll blok zincirinde merkeziyetsiz bir borsa (DEX) ve likidite piyasasıdır. Kullanıcıların ve DAO'ların protokol ekosistemi içinde çeşitli işlemler gerçekleştirmesine olanak tanır.