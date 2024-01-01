SKR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Saakuru, herhangi bir uygulama için kesintisiz bir deneyim yaratmak üzere OP Stack tabanlı sıfır işlem ücretine sahip tüketici merkezli bir L2 protokolüdür. Saakuru Protokolünü Saakuru Geliştirici Paketi ile birlikte kullanmak, herhangi bir ürünün sadece bir gün içinde Web3 özelliği eklemesini sağlar. Güçlü ve geliştirici dostu ürün paketi, Web2'den Web3'e uygun maliyetli ve sorunsuz bir geçiş sağlar.