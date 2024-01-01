SKALE | SKL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SKALE Hızlı Proje Tanıtımı
SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.SKALE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SKL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSKL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSKL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz7,000,000,000