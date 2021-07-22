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CryptoBlades | SKILL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

CryptoBlades Hızlı Proje Tanıtımı

CryptoBlades, Binance Akıllı Zincir üzerinde başlatılan ve yetenekli Riveted Games grubu tarafından hayata geçirilen devrim niteliğinde web tabanlı bir NFT rol yapma oyunudur. Oyunun özü, düşmanları yendikten ve baskınlara katıldıktan sonra oyuncuları SKILL tokenler'yle ödüllendirmek etrafında dönmektedir. Ek karakterler kiralayabilir, benzersiz silahlar oluşturabilir ve genel güçlerini artırmak için bu silahları yeniden oluşturabilirler. Oyuncular ayrıca karakterlerini ve silahlarını açık bir pazarda takas edebilirler. Ayrıca SKILL kazançlarını stake edebilir ve ödül olarak ek SKILL alabilirler.
CryptoBlades geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SKILL Token MEXC'de

MEXC Borsası, CryptoBlades (SKILL) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SKILL alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak CryptoBlades satın almak veya MEXC SKILL ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için CryptoBlades tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SKILL vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSKILL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSKILL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-07-22
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000
SKILL Fiyat HesaplayıcıCryptoBlades Satın Alma

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