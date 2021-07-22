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CryptoBlades, Binance Akıllı Zincir üzerinde başlatılan ve yetenekli Riveted Games grubu tarafından hayata geçirilen devrim niteliğinde web tabanlı bir NFT rol yapma oyunudur. Oyunun özü, düşmanları yendikten ve baskınlara katıldıktan sonra oyuncuları SKILL tokenler'yle ödüllendirmek etrafında dönmektedir. Ek karakterler kiralayabilir, benzersiz silahlar oluşturabilir ve genel güçlerini artırmak için bu silahları yeniden oluşturabilirler. Oyuncular ayrıca karakterlerini ve silahlarını açık bir pazarda takas edebilirler. Ayrıca SKILL kazançlarını stake edebilir ve ödül olarak ek SKILL alabilirler.