SKAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Skillful AI, temel sohbet robotlarından gelişmiş sanal asistanlara ve kişiye özel yapay zeka çözümlerine geçişi temsil ediyor. Skillful AI, kişiselleştirilmiş bir yapay zeka ekosistemi sağlayarak bireyleri güçlendiren gelişmiş bir platformdur. Kullanıcıların hızlı teknolojik gelişmelerle güncel kalmasını sağlar ve alana özgü bilgilerle eğitilmiş, özelleştirilmiş sanal asistanlar sunar.