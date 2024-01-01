Strike | SK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Strike Hızlı Proje Tanıtımı
Counter-Strike 1.6'nın blok zinciri ile buluştuğu Strike'a hoş geldiniz. Eşsiz silahları ve NFT'leri gerçek parayla alıp satarak becerilerinizden para kazanın. Gerçek değeri olan sanal varlıklara sahip olun ve oyun tutkunuzu kâra dönüştürün. Bize katılın ve hobinizi kazançlı bir girişim haline getirin!Strike geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000