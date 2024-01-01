SITY | SITY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SITY Hızlı Proje Tanıtımı
Versity, gayrimenkul için gerçek dünyayla yakından bağlantılı sanal bir ortam olarak tasarlanmıştır. Bu platform, kullanıcıların kendilerini potansiyel yeni evlerinde gerçekten hayal edebilecekleri ilgi çekici bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır. Kullanıcılar bu dijital alanda farklı ortamları keşfedebilir, mülkleri kendi beğenilerine göre uyarlayabilir ve emlak profesyonelleriyle doğrudan iletişim kurabilirler. Bu yaklaşım, fiziksel mesafe ve zamanlamayla ilişkili olağan kısıtlamaları ortadan kaldırarak mülk satın alma sürecini daha verimli hale getirmeyi amaçlamaktadır.
Bu sanal dünya içerisinde Sity token merkezi bir rol oynamaktadır. Tüm işlemler için birincil değişim aracı olarak kullanılır ve bu da onu Versity metaverse'in gerçek dünyadaki işlemleri sanal bir ortamda yansıtmak üzere tasarlanmış ekonomisinin ayrılmaz bir parçası haline getirir.SITY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSITY
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSITY
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000