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SITY | SITY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

SITY Hızlı Proje Tanıtımı

Versity, gayrimenkul için gerçek dünyayla yakından bağlantılı sanal bir ortam olarak tasarlanmıştır. Bu platform, kullanıcıların kendilerini potansiyel yeni evlerinde gerçekten hayal edebilecekleri ilgi çekici bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır. Kullanıcılar bu dijital alanda farklı ortamları keşfedebilir, mülkleri kendi beğenilerine göre uyarlayabilir ve emlak profesyonelleriyle doğrudan iletişim kurabilirler. Bu yaklaşım, fiziksel mesafe ve zamanlamayla ilişkili olağan kısıtlamaları ortadan kaldırarak mülk satın alma sürecini daha verimli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu sanal dünya içerisinde Sity token merkezi bir rol oynamaktadır. Tüm işlemler için birincil değişim aracı olarak kullanılır ve bu da onu Versity metaverse'in gerçek dünyadaki işlemleri sanal bir ortamda yansıtmak üzere tasarlanmış ekonomisinin ayrılmaz bir parçası haline getirir.
SITY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SITY Token MEXC'de

MEXC Borsası, SITY (SITY) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SITY alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SITY satın almak veya MEXC SITY ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için SITY tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SITY vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSITY
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSITY
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000
SITY Fiyat HesaplayıcıSITY Satın Alma

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