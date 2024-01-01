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SinCity Token, blok zinciri teknolojisine dayanan çok oyunculu bir metaverse oyundur. Oyun, dijital gayrimenkullerin satın alınabildiği dünyanın en tartışmalı şehirlerinden birinde geçiyor. Kullanıcılar imparatorluklarını geliştirmek ve inşa etmek için bu araziyi satın alabilirler. Oyunun amacı nihai kahraman olmaktır. Arkadaşlarınız için kulüpler oluşturabileceğiniz, çevrimiçi etkinliklere ev sahipliği yapabileceğiniz ve hatta oyun ödülleri kazanmak için yeraltı etkinliklerine katılabileceğiniz oldukça sosyal bir platform olacaktır.