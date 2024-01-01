mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

--0.00%

Sinverse | SIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Sinverse Hızlı Proje Tanıtımı

SinCity Token, blok zinciri teknolojisine dayanan çok oyunculu bir metaverse oyundur. Oyun, dijital gayrimenkullerin satın alınabildiği dünyanın en tartışmalı şehirlerinden birinde geçiyor. Kullanıcılar imparatorluklarını geliştirmek ve inşa etmek için bu araziyi satın alabilirler. Oyunun amacı nihai kahraman olmaktır. Arkadaşlarınız için kulüpler oluşturabileceğiniz, çevrimiçi etkinliklere ev sahipliği yapabileceğiniz ve hatta oyun ödülleri kazanmak için yeraltı etkinliklerine katılabileceğiniz oldukça sosyal bir platform olacaktır.
Sinverse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SIN Token MEXC'de

MEXC Borsası, Sinverse (SIN) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SIN alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Sinverse satın almak veya MEXC SIN ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Sinverse tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SIN vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
SIN Fiyat HesaplayıcıSinverse Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
Spot
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
MEXC'yi İndir
İşlem Ücretleri
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM