Sinverse | SIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Sinverse Hızlı Proje Tanıtımı
SinCity Token, blok zinciri teknolojisine dayanan çok oyunculu bir metaverse oyundur. Oyun, dijital gayrimenkullerin satın alınabildiği dünyanın en tartışmalı şehirlerinden birinde geçiyor. Kullanıcılar imparatorluklarını geliştirmek ve inşa etmek için bu araziyi satın alabilirler. Oyunun amacı nihai kahraman olmaktır. Arkadaşlarınız için kulüpler oluşturabileceğiniz, çevrimiçi etkinliklere ev sahipliği yapabileceğiniz ve hatta oyun ödülleri kazanmak için yeraltı etkinliklerine katılabileceğiniz oldukça sosyal bir platform olacaktır.Sinverse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SIN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000