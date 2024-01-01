HomerSOL | SIMPSONSOL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HomerSOL Hızlı Proje Tanıtımı
HomerSOL, Solana zincirinde yer alan bir meme coindir ve token adı $SIMPSONSOL'dur.HomerSOL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SIMPSONSOL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSIMPSONSOL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSIMPSONSOL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000,000