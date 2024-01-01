Homer Simpson | SIMPSON1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Homer Simpson Hızlı Proje Tanıtımı
SIMPSON1, Ethereum'da bir meme coin‘dir.Homer Simpson geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SIMPSON1 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSIMPSON1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSIMPSON1
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000,000