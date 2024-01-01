Homer | SIMPSON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Homer Hızlı Proje Tanıtımı
Karşınızda Homer Simpson - "Woo Hoo!" dedirten Meme Coinidir. Kendilerini fazla ciddiye alan sıkıcı eski coinlerden bıktınız mı? Homer Simpson'dan başka bir yere bakmayın - size kahkaha attırmak ve aynı zamanda kazanç elde etmeniz için meme coin burada !Homer geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSIMPSON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSIMPSON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000,000