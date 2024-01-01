SI | SI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SI Hızlı Proje Tanıtımı
sealwifhat olarak bilinen $SI, Solana'daki en şirin kripto memecoindir. Şapkalı bir fok balığı! 'Si' olarak telaffuz edilen $SI, okyanusun $WIF tokene cevabıdır. Bu ilk fok yavrusu token, $BONK ve $MYRO'yu destekleyen aynı ortaklık tarafından desteklenmektedir. Proje sadece bir meme değil; aynı zamanda deniz yaşamının korunmasına yönelik topluluk girişimlerini de içermektedir.SI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000