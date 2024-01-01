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sealwifhat olarak bilinen $SI, Solana'daki en şirin kripto memecoindir. Şapkalı bir fok balığı! 'Si' olarak telaffuz edilen $SI, okyanusun $WIF tokene cevabıdır. Bu ilk fok yavrusu token, $BONK ve $MYRO'yu destekleyen aynı ortaklık tarafından desteklenmektedir. Proje sadece bir meme değil; aynı zamanda deniz yaşamının korunmasına yönelik topluluk girişimlerini de içermektedir.