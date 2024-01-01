SHX | SHX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SHX Hızlı Proje Tanıtımı
Stronghold, SHx tokenini gerçek dünya amacına sahip bir yapı taşı olarak kullanarak ödeme ekosistemini genişletiyor. Misyonumuz, herkes için hızlı, güvenli ve erişilebilir finansal hizmetler sağlamaktır.SHX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SHX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSHX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSHX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000