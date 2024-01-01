SHX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Stronghold, SHx tokenini gerçek dünya amacına sahip bir yapı taşı olarak kullanarak ödeme ekosistemini genişletiyor. Misyonumuz, herkes için hızlı, güvenli ve erişilebilir finansal hizmetler sağlamaktır.