SHROOM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Shroomates en küçük yerlerde yaşayan minik yaratıklardır ve $SHROOM'un doğal yetiştiricileridir. En sevdiğiniz memelerden bir şeyler kaparak iyi vakit geçirmek için buradalar. Daha fazlası yok.