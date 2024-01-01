SHROOM | SHROOM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SHROOM Hızlı Proje Tanıtımı
Shroomates en küçük yerlerde yaşayan minik yaratıklardır ve $SHROOM'un doğal yetiştiricileridir. En sevdiğiniz memelerden bir şeyler kaparak iyi vakit geçirmek için buradalar. Daha fazlası yok.SHROOM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SHROOM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSHROOM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSHROOM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,420,690,000