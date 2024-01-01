SHIT | SHIT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SHIT Hızlı Proje Tanıtımı
NFT'niz sadece bir SHIT parçası. Bluechip NFT'nizdeki 10.000 SHIT veya herhangi bir JPG tutarak NGMI olabilirsiniz.SHIT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SHIT Token MEXC'de
MEXC Borsası, SHIT (SHIT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SHIT
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Tokenin İngilizce adıSHIT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSHIT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000