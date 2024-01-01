Shiro | SHIRO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Shiro Hızlı Proje Tanıtımı
SHIRO, BNB Akıllı Zincir'de yer alan bir meme coinidir.Shiro geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SHIRO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSHIRO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSHIRO
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000