Shinobi Ninja geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Shinobi, Telegram ile entegre edilmiş bir Solana keskin nişancı botudur ve kullanıcılarının hassas ve gizli bir şekilde alım satım yapmasını sağlar. Shinobi, çeşitli yardımcı programların sahiplerini güçlendiren $NINJA ekosistemi tarafından desteklenmektedir.