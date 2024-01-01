Shinobi Ninja | SHINOBI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Shinobi Ninja Hızlı Proje Tanıtımı
Shinobi, Telegram ile entegre edilmiş bir Solana keskin nişancı botudur ve kullanıcılarının hassas ve gizli bir şekilde alım satım yapmasını sağlar. Shinobi, çeşitli yardımcı programların sahiplerini güçlendiren $NINJA ekosistemi tarafından desteklenmektedir.Shinobi Ninja geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SHINOBI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSHINOBI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000