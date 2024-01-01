SHILL | SHILL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SHILL Hızlı Proje Tanıtımı
Project SEED is a GameFi Metaverse Ecosystem built by a AAA Game Studio that aims to build a mobile-focused blockchain gaming ecosystem that utilizes Multi-Chain Hybrid Technology and integrates Game Hub, GameFi, DAO, ESports, and Growth Program.
SHILL Token uses cases include:
All in-game transactions
Staking to receive various benefits
Governance votes to determine the project developmentSHILL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SHILL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSHILL
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSHILL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000