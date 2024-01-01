Shido | SHIDO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Shido Hızlı Proje Tanıtımı
Shido, son teknoloji ürünü DeFi Kullanımlarına sahip benzersiz ve güçlü bir Ekosistemdir. Shido Ekosistemi, inşa ettikleri her kullanım durumu olanağı için yönetim tokeni olarak kullanılan yerel token $SHIDO etrafında geliştirilmiştir.
Shido, Katman 1 Parçalı PoS Blok Zinciri, Shido DeFi Cüzdanı, Shido DEX & Sürekli İşlemler ve Shido Kart inşa etmektedir.Shido geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SHIDO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSHIDO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSHIDO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz13,000,000,000