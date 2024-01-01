Shido geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Shido, son teknoloji ürünü DeFi Kullanımlarına sahip benzersiz ve güçlü bir Ekosistemdir. Shido Ekosistemi, inşa ettikleri her kullanım durumu olanağı için yönetim tokeni olarak kullanılan yerel token $SHIDO etrafında geliştirilmiştir. Shido, Katman 1 Parçalı PoS Blok Zinciri, Shido DeFi Cüzdanı, Shido DEX & Sürekli İşlemler ve Shido Kart inşa etmektedir.