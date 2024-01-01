Shiba Inu | SHIBAINUX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Shiba Inu Hızlı Proje Tanıtımı
Shiba Inu, BNB Akıllı Zincir'de yer alan bir meme coinidir.Shiba Inu geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SHIBAINUX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSHIBAINUX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSHIBAINUX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz191,000,000,000