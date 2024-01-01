SHIBA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BitShiba, yer fark etmeksizin tüm insanlara eşit finansal fırsatlar sağlamayı amaçlayan topluluk odaklı bir projedir. BitShiba'nın geleceğiyle ilgili kararlar, DAO kullanılarak $SHIBA sahipleri tarafından verilecektir. Güçlü topluluklar ve merkeyetsizlik, kripto para birimiyle ilgili en önemli iki unsur olarak kabul edildiğinden, BitShiba topluluğu projenin ana odak noktasıdır. Projede cinsiyet fark etmeksizin tüm topluluk üyeleri eşittir ve tüm topluluk üyelerinin başarılı olabilmesi için çaba gösterir.