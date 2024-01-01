SHIB2.0 | SHIB2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SHIB2.0 Hızlı Proje Tanıtımı
Shib2.0, Ethereum'da bir meme coindir. Lütfen bu kripto biriminin Shiba Inu (SHIB) ile ilişkili olmadığını unutmayın, riskleri dikkatlice değerlendirin ve risk toleransınıza göre bir karar verin.SHIB2.0 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSHIB2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSHIB2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000,000,000