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Sharky, NFT'lerinizi teminat olarak kullanarak kazanmak için SOL ödünç verebileceğiniz veya SOL ödünç alabileceğiniz Solana'daki lider NFT borç verme ve borç alma platformudur.