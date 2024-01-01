SHARK | SHARK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SHARK Hızlı Proje Tanıtımı
Sharky, NFT'lerinizi teminat olarak kullanarak kazanmak için SOL ödünç verebileceğiniz veya SOL ödünç alabileceğiniz Solana'daki lider NFT borç verme ve borç alma platformudur.SHARK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SHARK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSHARK
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSHARK
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000