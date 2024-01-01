Suzuverse | SGT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Suzuverse Hızlı Proje Tanıtımı
Suzuverse, sanal dünyaların ve meta evrenin potansiyelini sonuna kadar ortaya çıkarmanıza yardımcı olacak olağanüstü VR/AR/MR teknolojisi ve deneyimleri sunar.Suzuverse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SGT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSGT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSGT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz250,000,000