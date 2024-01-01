Songbird geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Songbird, Flare'ın Kanarya Ağıdır ve iki farklı aşaması olacaktır. Songbird, Flare'nin başlatılmasından önce Flare Time Series Oracle, StateConnector ve F-Asset sistemlerinin ve ağ mimarisinin devam eden testlerinde önemli bir rol oynayacaktır. FTSO ve F-Asset protokolleri Songbird'de başlatılacak ve F-Asset dayanak tokenlerinden üretilecektir. Böylece, Flare'in nihai sürümünün emniyetini, kararlılığını ve güvenilirliğini artıracaktır.