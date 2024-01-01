Songbird | SGB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Songbird Hızlı Proje Tanıtımı
Songbird, Flare'ın Kanarya Ağıdır ve iki farklı aşaması olacaktır. Songbird, Flare'nin başlatılmasından önce Flare Time Series Oracle, StateConnector ve F-Asset sistemlerinin ve ağ mimarisinin devam eden testlerinde önemli bir rol oynayacaktır. FTSO ve F-Asset protokolleri Songbird'de başlatılacak ve F-Asset dayanak tokenlerinden üretilecektir. Böylece, Flare'in nihai sürümünün emniyetini, kararlılığını ve güvenilirliğini artıracaktır.Songbird geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSGB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSGB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000