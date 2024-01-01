Seedify.fund geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Seedify, öncelikle Web3 oyunları, NFT'ler ve Metaverse gibi yenilikçi teknolojilere odaklanan Web3 projeleri için önde gelen bir kuluçka merkezi ve Launchpad platformudur. İçerik üreticilere ve geliştiricilere finansman, topluluk geliştirme, pazarlama ve güçlü bir ortaklık ağı için fırsatlar sunar. Bu destek sistemi, üst düzey projelerin hem Seedify topluluğuna hem de daha geniş bir kitleye başarılı bir şekilde tanıtılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.