SafeMoon V2 | SFM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SafeMoon V2 Hızlı Proje Tanıtımı
SafeMoon Protokolü, merkeziyetsiz finans (DeFi) tokenidir. SafeMoon web sitesine göre, SafeMoon'un her işlemi sırasında Yansıma, LP Edinme ve Yakma olmak üzere üç işlevi gerçekleşir.SafeMoon V2 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSFM
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSFM
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz