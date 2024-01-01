SafeMoon V2 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SafeMoon Protokolü, merkeziyetsiz finans (DeFi) tokenidir. SafeMoon web sitesine göre, SafeMoon'un her işlemi sırasında Yansıma, LP Edinme ve Yakma olmak üzere üç işlevi gerçekleşir.