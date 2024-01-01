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Shuffle, merkezi Seul, Kore'de bulunan bir sistem entegrasyon ve geliştirme şirketi olan THE HUMANPLUS Inc. tarafından işletilen O2O hibrit blok zinciri tabanlı bir mobil ödeme çözümüdür. FinTech, Blok Zinciri ve Kriptoyu birleştirerek yeni bir ekonomik paradigma yaratmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda EVMOS çatallanmış blok zincirine dayalı bir ana ağ coinidir.