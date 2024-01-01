SFL | SFL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SFL Hızlı Proje Tanıtımı
Shuffle, merkezi Seul, Kore'de bulunan bir sistem entegrasyon ve geliştirme şirketi olan THE HUMANPLUS Inc. tarafından işletilen O2O hibrit blok zinciri tabanlı bir mobil ödeme çözümüdür. FinTech, Blok Zinciri ve Kriptoyu birleştirerek yeni bir ekonomik paradigma yaratmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda EVMOS çatallanmış blok zincirine dayalı bir ana ağ coinidir.SFL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSFL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSFL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000