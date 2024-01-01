SFE | SFE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SFE Hızlı Proje Tanıtımı
Star Fate, kullanıcıların kendi hayran ilişkilerine dayanan anonim bir içerik yayınlama platformudur ve kullanıcılar içerikler aracılığıyla kendi dünyalarını kurarlar. Diğer kullanıcıların alana erişmek için belirli bir "bilet" ücreti ödemesi gerekir, bu da hikayesi olan her kişinin Tokenden ek faydalar elde etmesini sağlar.SFE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SFE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSFE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000,000