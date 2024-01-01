SFE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Star Fate, kullanıcıların kendi hayran ilişkilerine dayanan anonim bir içerik yayınlama platformudur ve kullanıcılar içerikler aracılığıyla kendi dünyalarını kurarlar. Diğer kullanıcıların alana erişmek için belirli bir "bilet" ücreti ödemesi gerekir, bu da hikayesi olan her kişinin Tokenden ek faydalar elde etmesini sağlar.