EthXY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SEXY, EthXY içerisinde oyun içi öğeler satın almak için kullanılır. EthXY'de oyuncular, zırhlar ve silahlar da dahil olmak üzere RPG öğelerini kullanarak profil fotoğraflarını özelleştirebilirler. Oyun, Telegram sohbeti üzerinden oynanır.