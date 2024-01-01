EthXY | SEXY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EthXY Hızlı Proje Tanıtımı
SEXY, EthXY içerisinde oyun içi öğeler satın almak için kullanılır. EthXY'de oyuncular, zırhlar ve silahlar da dahil olmak üzere RPG öğelerini kullanarak profil fotoğraflarını özelleştirebilirler. Oyun, Telegram sohbeti üzerinden oynanır.EthXY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SEXY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSEXY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSEXY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz13,844,906