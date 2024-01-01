Serenity Shield | SERSH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Serenity Shield Hızlı Proje Tanıtımı
Serenity Shield'in güvenli ve çok zincirli özel veri depolama özellikleri, çeşitli sektörler ve uygulamalar arasında geniş kapsamlı kullanım alanlarına sahiptir. Serenity Shield Strongbox, kripto kullanıcıları için benzersiz bir miras protokolü sunmanın yanında, bireyler, aileler ve işletmeler finansal kayıtlar, yasal belgeler, tıbbi kayıtlar ve korunması gereken diğer gizli veriler gibi hassas bilgileri depolamak için kullanabilir.Serenity Shield geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SERSH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSERSH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSERSH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000