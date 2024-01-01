Serenity Shield geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Serenity Shield'in güvenli ve çok zincirli özel veri depolama özellikleri, çeşitli sektörler ve uygulamalar arasında geniş kapsamlı kullanım alanlarına sahiptir. Serenity Shield Strongbox, kripto kullanıcıları için benzersiz bir miras protokolü sunmanın yanında, bireyler, aileler ve işletmeler finansal kayıtlar, yasal belgeler, tıbbi kayıtlar ve korunması gereken diğer gizli veriler gibi hassas bilgileri depolamak için kullanabilir.